Бывшая жена Джеффа Безоса стала самой богатой женщиной в мире

50-летняя писательница Маккензи Скотт, бывшая жена самого богатого в мире человека Джеффа Безоса, стала самой состоятельной женщиной в мире. По данным агентства Bloomberg, ее состояние увеличилось до 68 миллиардов долларов. Она стала богаче на 630 миллионов.

Бывший лидер «женского списка», внучка основателя основателя компании L'Oreal Франсуаза Беттанкур-Майер, отстала от Маккензи на 1,2 миллиарда долларов. 67-летней Беттанкур-Майер, удерживавшей титул богатейшей женщины в мире с 2017 года, после смерти ее матери Лилиан Беттанкур, принадлежит 66,8 миллиарда долларов.

В общем списке богатейших людей на планете по версии The Bloomberg Billionaires Index Маккензи Скотт занимает 12-е место, а Франсуаза Беттанкур-Майер — 13-е. Первое место в рейтинге миллиардеров занимает основатель Amazon Джефф Безос с 207 миллиардами долларов.

Ранее Маккензи уже выходила на первое место в списке богатейших женщин — но всего на один день. По данным журнала Forbes 13 июля ее состояние увеличилось до 65,2 миллиардов долларов. Франсуазе на тот момент принадлежало 64,1 миллиарда.

После «самого дорогого в мире развода» в 2019 году Маккензи Безос получила четверть принадлежащих мужу акций Amazon, которые на тот момент стоили около 37 миллиардов долларов. С тех пор на фоне роста стоимости акций компании ее состояние значительно преумножилось.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что бывшая жена Джеффа Безоса передала на благотворительность 1,7 миллиарда долларов.

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