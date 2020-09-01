Впервые в мире состояние одного человека — Джеффа Безоса — превысило 200 миллиардов долларов

Последняя неделя августа ознаменовалась историческим событием: в мире впервые появился человек, чье личное состояние превысило 200 миллиардов долларов! И это американский бизнесмен, основатель и руководитель компании Amazon Джефф Безос. (Несмотря на пандемию коронавируса, за полгода Джефф Безос существенно обогатился.)

Доселе недосягаемый рубеж он пересек 26 августа. Спустя два дня откатился назад, но уже 31 августа вернул утраченные позиции, заработав за сутки 2,7 миллиарда долларов. По данным журнала Forbes, капитал Безоса 1 сентября оценивался в 202 миллиарда долларов.

Издание утверждает, что Джефф стал самым богатым человеком в новейшей истории даже с учетом индекса инфляции. Билл Гейтс в 1999 году стал первым человеком, чей капитал превысил 100 миллиардов долларов. Так вот, даже с учетом инфляции сегодня это составляет примерно 158 миллиардов долларов.

Успех Безоса основан на стабильном росте акций Amazon на фондовых рынках. Пандемия COVID-19 способствовала тому, что люди стали гораздо больше товаров покупать в интернете. В результате с января акции компании Безоса выросли в цене почти на 80%. Кстати, 1 января 2020 года Джефф «стоил» 115 миллиардов долларов.

Остальные активы Безоса не столь прибыльны, но они важны для него. Наиболее заметными из них являются аэрокосмическая компания Blue Origin и влиятельная газета The Washington Post.

Безос был бы сегодня еще богаче, если бы не его развод, который стал самым дорогим в истории. В июле прошлого года Джефф расстался со своей супругой Маккензи. По условиям соглашения, достигнутого ими, он передал ей 25% своих акций Amazon. Сегодня их стоимость составляет 65,3 миллиарда долларов, что ставит Маккензи Скотт на 14-е место в списке самых богатых людей планеты. Среди женщин она вторая после француженки Франусазы Беттанкур-Майерс, капитал которой оценивается в 65,7 миллиарда долларов.

Август оказался успешным не только для Безоса и его бывшей жены. На данный момент, указывает Forbes, состоянием, превышающим 100 миллиардов долларов, владеют еще четыре человека: Билл Гейтс (116,6 миллиарда), Бернар Арно (113,5 миллиарда), Марк Цукерберг (107,6 миллиарда) и Илон Маск (102,9 миллиарда). Причем Маск в последний день августа стал богаче сразу на 10,4 миллиарда долларов!

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, что основатель компаний Tesla и Space X Илон Маск вновь улучшил свое положение в рейтинге самых богатых людей в мире по версии агентства Bloomberg.

276

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter