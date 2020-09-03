Автор популярных книг о самосовершенствовании, известный лектор, борец за права человека и блогер Фиори Джованни в июле опубликовала в соцсетях видео, в котором со слезами на глазах рассказала, что «трагически потеряла» свою дочь Илен, которой было семь с половиной месяцев. Проживающая в австралийском городе Мельбурн женщина не уточнила обстоятельств смерти девочки. «Я не готова говорить об этом. Боль еще слишком свежа. Мы стараемся пережить это всей семьей», — сказала она.

Теперь, как пишет издание Daily Star, стало известно, что Джованни предъявлены обвинения в убийстве собственного ребенка. Фиори оставила в ванне без присмотра дочку и своего двухлетнего сына. Когда она вернулась, оказалось, что Илен утонула. Ребенок находился под водой уже без признаков жизни.

Полиция считает, что мать проявила преступную халатность. Если бы не возраст ребенка, ей предъявили бы обвинения в непредумышленном убийстве. Однако, учитывая все обстоятельства, она проходит по более серьезной статье.

Адвокат Фиори заявил, что смерть девочки не была результатом умышленных действий. Сама Джованни на первое заседание суда не явилась. Она отпущена на свободу под залог и предстанет перед судом в ноябре.

35-летняя Фиори опубликовала более 30 книг — в том числе бестселлеры «Бросьте вызов своей судьбе» (написанной в форме автобиографии) и «Преодолей тревогу». Она часто выступала на австралийском телевидении. Публиковала в сети видео на темы «Как помочь тому, кто испытывает душевную боль», «Как пережить потерю и разбитое сердце». В детстве ее пытались насильно выдать замуж в Эритрее. Переехав в Австралию, она делилась своим опытом с другими женщинами.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Бразилии женщина заманила к себе беременную подругу и убила, вырезав из живота ребенка и пытаясь выдать за своего.

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