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Женщина заманила к себе беременную подругу и убила, вырезав из живота ребенка и пытаясь выдать за своего (фото)

17:52 2 сентября 2020
Флавия

24-летнюю бразильянку Флавию Годинхо Мафра, которая находилась на 32-й неделе беременности пригласила к себе старая школьная подруга, чье имя не называется. Женщина пообещала устроить для Флавии вечеринку «baby shower» — отпраздновать будущее рождение малыша. Однако на самом деле она и не думала устраивать праздник. С помощью своего гражданского супруга она ударила приехавшую к ней Флавию по голове кирпичом и ножом вырезала у нее из живота младенца — девочку.

Как сообщает издание Metro, Мафра, работавшая учительницей, скончалась от полученных травм. Ее тело было брошено в старой гончарной мастерской, где его обнаружили муж и мать жертвы.

Убийца попыталась выдать ребенка за своего. Однако врачи в больнице штата Санта-Катарина, куда она обратилась, сообщили в полицию: девочка получила ранения во время убийства ее матери. Ребенок, которого назвали Сесилией, находится под присмотром врачей. Жизнь девочки вне опасности.

Убийца и ее партнер арестованы. Как оказалось, в январе этого года она перенесла выкидыш и с тех пор была одержима стремлением украсть чужого ребенка.

Флавия

Ранее, как писали «ФАКТЫ», аналогичное преступление произошло в США: мать и дочь задушили беременную и вырезали из ее матки ребенка, попытавшись присвоить его.

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