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Facebook, Amazon, Twitter и Google выступили против предложения Трампа: о чем идет речь

4:27 3 сентября 2020
Трамп Дональд

Американские технологические компании обратились к Федеральной комиссии по связи США с требованием отвергнуть петицию администрации о регулировании деятельности социальных сетей в стране, которую пытается «протащить» известный «борец с фейками» (а заодно и с соцсетями) Дональд Трамп.

Об этом сообщило агентство Reuters.

По его данным, компании Facebook, Amazon, Twitter и Google направили в Федеральную комиссию по связи обращение, в котором подчеркнули, что требование президента США Дональда Трампа по регулированию деятельности социальных сетей ничем не подкреплено с точки зрения закона, основывается на личных убеждениях и может вводить в заблуждение.

Введение новых правил контроля за деятельностью соцсетей может «лишить их правовой защиты в борьбе с мошенническими схемами, жуликами» и прочими видами неприемлемого контента, указывает Reuters.

Агентство напоминает, Трамп в мае текущего года подписал исполнительный указ о регулировании деятельности социальных сетей в стране. По утверждению президента, социальные сети до подобного указа «могли делать все, что захочется».

Ранее Трамп публично пригрозил перейти к более жесткому регулированию деятельности соцсетей в США, если они продолжат «заглушать голоса консерваторов».

Это заявление он сделал после того, как одно из его сообщений в Twitter было отмечено специальным знаком, предупреждающим читателей о том, что информация, содержащаяся в записи, может быть недостоверной и требует дополнительной проверки.

Ранее «ФАКТЫ» писалио другой инициативе, с которой выступили две самых популярных социальных сети: Facebook и Twitter заблокировали аккаунты, связанные с российским «Агентством интернет-исследований», также именуемого «фабрикой троллей» и основанного «поваром Путина» Евгением Пригожиным.

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