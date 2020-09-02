Facebook и Twitter заблокировали сети троллей "повара Путина"

Во вторник, 1 сентября, компания Facebook объявила о блокировке сети аккаунтов, связанных с российским «Агентством интернет-исследований», также именуемого «фабрикой троллей» и основанного «поваром Путина» Евгением Пригожиным.

Об этом пишет агентство Associated Press.

Сообщается, что указанные сети пытались оказывать влияние на внутреннюю политику США и Великобритании с помощью создания «независимого» новостного агентства, нацеленного на избирателей, придерживающихся левых взглядов. Россияне, в частности, прибегали к услугам внештатных журналистов для написания статей о внутренней политике.

В заявлении Facebook Inc говорится, что операция, которая частично была сфокусирована на внутриамериканской политике и проблемах межрасовой напряженности в преддверии президентских выборов 3 ноября, проводилась на основе псевдомедийной организации под названием Peace Data.

13 учетных записей и две страницы, принадлежащие Peace Data, были созданы в Facebookв мае и заблокированы в понедельник за использование поддельных идентификационных данных и другие виды «скоординированного недостоверного поведения», заявили представители соцсети.

Расследование, проведенное соцсетью, «обнаружило связи с лицами из… российского @Агентства интернет-исследований», компании из Санкт-Петербурга, которая, по словам представителей американской разведки, сыграла ключевую роль в усилиях Москвы по оказанию влияния на президентские выборы 2016 года в США.

Представители Twitter также заявили о блокировке пяти учетных записей в рамках операции, которую можно «достоверно отнести к российским государственным субъектам».

Следователи из компании Graphika, занимающейся аналитикой социальных сетей, изучили операцию и заявили, что Peace Data преимущественно фокусировалась на сторонниках прогрессивных и левых групп в США и Великобритании, но также публиковала сообщения о событиях в других странах, включая Алжир и Египет. В отчете говорится, что вебсайт публиковал сообщения, критикующие правые и левоцентристские политические силы, а в Соединенных Штатах «особое внимание уделялось расовой и политической напряженности», включая протесты за гражданские права и критику президента Дональда Трампа и его соперника Джо Байдена.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в июле Соединенные Штаты ввели ограничения против трех физических и пяти юридических лиц, связанных с приближенным к президенту России Владимиру Путину бизнесменом Евгением Пригожиным, которого СМИ называют «поваром Путина». Причинами ограничений, в частности, стали вмешательство в американские выборы, а также незаконная дестабилизирующая активность Пригожина.

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