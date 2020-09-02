Основатель Zoom за одни сутки стал богаче на 6,6 миллиарда долларов

Основатель сервиса видеоконференций Zoom, получившего широкую популярность в мире в период вызванного пандемией коронавируса карантина (его освоила даже британская королева Елизавета), стал богаче на 6,6 миллиарда долларов за одни сутки. Об этом сообщает агентство Bloomberg. Состояние 50-летнего Эрика Юаня превысило 23 миллиарда долларов.

Юаню принадлежит 22% акций Zoom Video Communications. Акции компании подорожали на 41% после публикации отчета о квартальной выручке, которая выросла на 355% — до 663,5 миллиона долларов. Чистая прибыль компании составила почти 186 миллионов долларов. Клиентская база Zoom увеличилась на 458% процентов по сравнению с 2019 годом.

Эрик Юань с 1997 года работает в США, куда он приехал из Китая после восьми неудачных попыток получить визу. В 2020 году Юань оказался на 273-м месте в списке 500 самых богатых людей мира с 5,6 миллиардами долларов, два миллиарда из которых он заработал в 2020 году. И продолжает стремительно богатеть.

Пандемия коронавируса сыграла на руку не только Юаню. Ранее «ФАКТЫ» писали, что впервые в мире состояние одного человека — Джеффа Безоса — превысило 200 миллиардов долларов.

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