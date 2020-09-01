Умер советский детский писатель Владислав Крапивин

1 сентября в больнице Екатеринбурга на 82-м году жизни умер советский и российский детский писатель Владислав Крапивин. Об этом сообщает издание Ura.ru.

В конце июля он был госпитализирован с подозрением на инсульт и коронавирус. После анализов инсульт и инфаркт были исключены. Первые тесты на COVID-19 оказались отрицательными, однако была диагностирована пневмония с 25% поражения легких. 7 августа писателя выписали домой, хотя его состояние было хуже, чем до госпитализации. 12 августа его госпитализировали повторно. Через неделю он скончался. По словам невестки писателя Ларисы Крапивиной, врачи все же подтвердили у него коронавирус, который спровоцировал осложнение всех старых болезней — диабета, проблем с сердцем и перенесенных на ногах инсультов.

Первый рассказ Крапивина вышел весной 1960 года в журнале «Уральский следопыт», а первая книга — «Рейс „Ориона“» — в 1962 году.

Крапивин является автором известных книг для детей «Оруженосец Кашка», «Валькины друзья и паруса», «Бегство рогатых викингов», «Тень Каравеллы», «Алые перья стрел», «Мальчик со шпагой», «Журавлёнок и молнии». Всего выпущено более двухсот изданий книг Крапивина на разных языках мира.

В 1961 году Крапивин создал в Свердловске детский разновозрастный отряд «Каравелла», который в 1965 году получил статус отдельной пионерской дружины и пресс-центра всесоюзного журнала «Пионер». Он действует в Екатеринбурге и сейчас. Дети там учатся водить яхты, фехтовать, обучаются журналистике.

С 1964 года женат на Ирине Крапивиной, по образованию учительнице начальных классов. Старший сын Павел — художник и поэт. Младший Алексей — музыкант и писатель.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что умер бывший президент Индии Пранаб Мукерджи, у которого выявили коронавирус.

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