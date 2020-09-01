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Умер экс-президент Индии, у которого выявили коронавирус

8:20 1 сентября 2020
индия Пранаб Мукерджи

В Индии в возрасте 84 лет умер бывший президент Пранаб Мукерджи. У политика 10 августа был подтвержден диагноз COVID-19, а 21 день спустя (31 августа) пациент скончался от осложнений болезни. Смерть экс-президента подтвердила, что ситуация с коронавирусом в Индии усугубилась.

Кончину Мукерджи подтвердил в Twitter нынешний президент Индии Рам Натх Ковинд. «Его смерть — это конец эпохи. Я выражаю глубочайшие соболезнования семье, друзьям и всем соотечественникам… Вся нация убита горем из-за ухода выдающегося сына нашей страны», — говорится в заявлении.

В Индии объявлен семидневный траур.

Коронавирусную инфекцию у Мукерджи выявили случайно. Бывшего президента госпитализировали и собирались удалить тромб из сосуда в головном мозгу. Тест в больнице подтвердил COVID-19. Мукерджи успел через соцсети сообщить о своем позитивном результате на коронавирус и попросил всех контактных лиц самоизолироваться и тоже сдать анализы.

Пранаб Мукерджи считается самым выдающимся политическим деятелем Индии. Политике и государственной службе он отдал более пятидесяти лет жизни, семь раз избирался в парламент, возглавлял Министерство финансов, работал в МИД и Минобороны Индии, а с 2012 по 2017 год занимал пост президента страны. Мукерджи решил не переизбираться на второй президентский срок.

Фото wikipedia.org

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