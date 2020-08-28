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Семья Лукашенко вела с американцами переговоры о выезде в США, но получила отказ, — экс-разведчик

15:34 28 августа 2020
Александр Лукашенко

Семья президента Беларуси Александра Лукашенко рассматривала возможность эвакуации в США и даже вела переговоры с американскими властями. Ранее об особенностях мышления Лукашенко рассказал Кравчук.

О переговорах с американцами бывший разведчик, сокурсник президента РФ Владимира Путина по институту КГБ Юрий Швец заявил в интервью изданию «ГОРДОН».

«У меня есть вполне достоверная информация, это уже не из Минска и не из Кремля, о том, что члены семьи Лукашенко недавно, а точнее — на прошлой неделе, связывались с американцами и подняли вопрос, не могут ли американцы вывезти их куда-либо для дальнейшего проживания с гарантией их личной безопасности», — сказал Швец.

Он добавил, что планировали вывезти практически всю семью и сохранить ее капиталы, так как Лукашенко не хочет повторять судьбу Януковича, который после бегства в Россию лишился значительных средств.

«Американцы ответили очень уклончиво: мол, извините, ребята, в такие игры мы играть не будем», — утверждает бывший разведчик.

Ранее сообщалось, что Лукашенко решил «разобраться» с европейскими странами.

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