«Они зажрались»: Лукашенко грозит «поставить на место» европейские страны

Президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал европейским странам белорусский ответ на введение санкций против ряда чиновников и его самого.

«Они зажрались и забыли, что такое Беларусь. И думали, что нас можно наклонить, танками попугать, ракетами… Посмотрим, кто еще кого попугает. Мы им покажем, что такое санкции», — цитирует агенство «БЕЛТА» слова белорусского лидера.

Лукашенко, выступая перед рабочими предприятия «Савушкин-Орша», заявил, что поручил правительству разработать предложение о переориентации всех торговых потоков с портов Литвы на другие. Он также пообещал закрыть воздушное пространство страны для некоторых европейских государств.

Страны ЕС опубликовали Декларацию, в которой признали, что выборы в Беларуси не были свободными и не отвечали международным стандартам. Украина также присоединилась к Декларации ЕС и пока что поставила отношения с Минском на паузу.

Напомним, сразу после выборов оппонент Лукашенко Светлана Тихановская уехала в Литву и записывала оттуда видео, призывая не прекращать протесты и отстаивать реальные результаты выборов.

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