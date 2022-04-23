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«Повинні бути реалістами»: Борис Джонсон не виключає успіх росії у війні проти України

10:37 23 квітня 2022
Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон

Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон, який на початку квітня відвідав Київ не виключає того, що війна в Україні може тривати до кінця 2023 року. Як повідомляє ВВС, про це очільник британського уряду повідомив на пресконференції в Нью-Делі.

Коментуючи припущення західних розвідок про те, що війська путіна можуть бомбардувати міста України до кінця 2023 року і досягти успіху у війні проти нашої держави, Джонсон сказав, що це є «реалістичною можливістю».

Прем’єр Британії вважає, що у путіна складна політична позиція. Пояснюючи свою точку зору, Джонсон сказав про кремлівського диктатора: «Він зробив катастрофічну помилку. Єдиний варіант, який у нього зараз є, це спробувати продовжувати використовувати свій жахливий, шліфувальний підхід під керівництвом артилерії, намагаючись придушити українців. Зараз він дуже близький до забезпечення сухопутного мосту в Маріуполі. Боюся, ситуація на цьому етапі непередбачувана. Ми просто повинні бути реалістами щодо цього».

Раніше ми повідомляли про висновок інсайдерів з близького оточення кремлівської верхівки про те, що наразі у них немає «хороших піар-сценаріїв виходу» з війни, які не призвели б до падіння рейтингу путіна.

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