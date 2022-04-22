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Адмірал-підводник: хто керуватиме Чорноморський флотом рф після знищення «Москви»

21:30 22 квітня 2022
крейсер Москва

Через ганебну поразку російського Чорноморського флоту — втрату ним ракетного крейсера «Москва» — командувач флоту адмірал Ігор Осипов відсторонений від посади та поміщений під арешт, але водночас слідчі дії проводяться й стосовно його заступника, віцеадмірала Сергія Пінчука.

«Виконувати обов’язки командувача флотом призначено віцеадмірала Аркадія Романова, переведеного окупантами у Севастополь з Північного флоту росії у жовтні 2021 року, в рамках підготовки до масштабного вторгнення в Україну, — повідомляють у Асоціації реінтеграції Криму. — Кар’єра та фах Романова стосується служби на стратегічних підводних човнах та командування ними, та цей вид озброєнь агресора на Чорному морі відсутній. Основні форми застосування флоту за „нового командування“ залишаться незмінними, це ракетні обстріли материкової України та застосування морської авіації. Зокрема угрупування кораблів агресора зосереджене біля берегів Криму, а на аеродром у Новофедорівці прибуває транспортна авіація».

Наразі встановлене місце затоплення крейсера, на відстані 40 кілометрів від берегів Західного Криму, на глибині приблизно 50 метрів. Окупанти активно проводять у районі загибелі крейсера водолазну операцію, метою якої є спроби пошуку ядерних зарядів та таємних документів, з’ясування стану ракетних комплексів крейсеру.

Нагадаємо, після знищення «Москви» матроси Чорноморського флоту панікують через відправку на війну з Україною.

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