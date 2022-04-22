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Світ

Перемога за будь-яку ціну аж до застосування тактичної ядерної зброї: російські інсайдери про плани кремля

12:57 22 квітня 2022
Ядерний вибух призведе до апокаліпсису

У кремлі обговорюється застосування тактичної ядерної зброї. Заради перемоги за всяку ціну. Єдине уточнення — напрямок застосування ядерної зброї не для знищення міст, а для знищення української армії. Про це в ексклюзивному інтерв'ю «ФАКТАМ» розповів директор Інституту соціально-економічної трансформації Ілля Несходовський, який має інсайдерську інформацію з російської сторони.

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У кремлі обговорюють застосування тактичної ядерної зброї для знищення українських військ, зосереджених у певних містах. Мовляв, Америка після Другої світової війни розбомбила Нагасакі та Хіросіму, відповідно ті здалися. Таким чином Росія також, мовляв, має моральне право подібними діями змусити Україну капітулювати.

«Таким чином хочуть знищити тактичною зброєю українську армію, а коли її не стане, Київ піде на підписання капітуляції. Це обговорюється і такий сценарій є дуже реальним «, — передає слова інсайдерів Ілля Несходовський.

Раніше в інтерв'ю «ФАКТАМ» політолог Тарас Загородній заявив: «Росіяни закидатимуть нашу країну трупами»

Фото Pixabay.com

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