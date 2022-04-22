«Це буде дуже цікаво»: Грозєв оцінив рішення путіна особисто покомандувати армією росії

Розслідувач Bellingcat Христо Грозєв, говорячи про атаку на захисників Маріуполя, які повідомляли про застосування противником хімічної зброї, послався на фахівців і заявив, що застосована речовина була схожа на газ, який був використаний під час штурму театру на Дубровці в Москві.

Про це він заявив в інтерв'ю «Популярній політиці». Він також прокоментував той факт, що путін, який перестав вірити своєму оточенню, вирішив сам командувати російською армією, що воює в Україні. Нагадаємо, що напередодні господар кремля наказав скасувати штурм українських позицій на заводі «Азовсталь» в обложеному Маріуполі, назвавши його недоцільним. На 57-й день війни російський президент, армія якого втратила в Україні вже понад 20 тисяч солдатів, задумався про «збереження життів та здоров'я» окупантів.

На думку Грозєва, путін розуміє, що невдала спроба «взяття за три дні» Києва — велика репутаційна втрата особисто для путіна. У цій ситуації він більше не може вірити своїм соратникам, які його обдурили. Посилаючись на джерела, журналіст зазначив, що тепер господар кремля намагається взяти все під свій контроль та «бути реальним головнокомандувачем».

«Це буде дуже цікаво. Нова стадія цієї війни, в якій путін не вірить нікому і сам наказує», — зазначив він, додавши, що навряд чи російському президентові вдасться побудувати нову стратегію війни: «Подивимося за тиждень. Що більше він особисто бере участь, то гірше буде для стратегії».

Ексклюзивний матеріал «У кремлі обговорюють застосування тактичної ядерної зброї проти України, — російські інсайдери» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото Pixabay

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