Вбили дружин і дочок: у Росії та Іспанії знайдені мертвими сім'ї російських газових магнатів

В Іспанії місцевий телеканал Telecinco повідомив про те, що 19 квітня були знайдені мертвими колишній топ-менеджер однієї з найбільших російських газових компаній «НОВАТЕК» Сергій Протосеня разом із дружиною та донькою.

За інформацією правоохоронних органів Іспанії, тіла трьох людей, чиї імена поки що офіційно не названі, виявлені в будинку в населеному пункті Льорет-де-Мар. За попередньою версією, чоловік міг убити свою дружину і дочку, а потім накласти на себе руки. Іспанські ЗМІ повідомляють, що Протосеня володів статком у 400 мільйонів євро і зазвичай проживав у Франції, а до Іспанії сім'я прибула на великодні свята.

Примітно, що днем раніше 18 квітня у Москві у квартирі на Університетському проспекті знайдено мертвими колишнього віце-президента «Газпромбанку» Владислава Аваєва, а також його дружину і дочку. Відповідно до повідомлень росЗМІ, їх знайшла родичка, яка прийшла до квартири після того, як не змогла до них додзвонитися. В одній із кімнат, де панував безлад, вона виявила тіла дорослих, в іншій — дівчинки. Обставини смерті не розкриваються. Але озвучено попередню версію про те, що 51-річний Аваев застрелив свою 47-річну дружину і 13-річну доньку з пістолета, а потім наклав на себе руки. Так само, як і у випадку в Іспанії.

Раніше ми розповідали про те, як родичів наближених до путіна людей фактично тримають у заручниках .

Фото телеграм-канал ЦАПЛІЄНКО_UKRAINE FIGHTS

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