Кілька днів тому розпочався активний масштабний наступ рашистів на сході України. Як запевняють наші чиновники, Україна готова до великих боїв. Ми маємо перемогти, зокрема, на Донбасі. Адже після цього наша країна отримає суттєвішу переговорну позицію, виходячи з якої зможе диктувати певні умови московії. На думку радника голови Офісу президента Михайла Подоляка, від цієї битви багато в чому залежать позиції нашої країни на майбутніх переговорах між Володимиром Зеленським та путіним.

Водночас автор, який дає одні з найточніших політичних прогнозів у росії, політолог, старший науковий співробітник Університетського коледжу Лондона Володимир Пастухов у своєму аналізі битви на сході України зазначив, що всі історичні баталії ЦІЄЮ росією програно безповоротно. Він провів цікаву аналогію з футбольним матчем.

«Битва за Донбас — жалюгідний утішливий приз, матч аутсайдерів за те, щоб не вилетіти до другого дивізіону. Лише зовсім чокнуті фанати команди, яка колись грала у прем'єр-лізі, можуть, накачавшись пивом, збуджуватись від такої гри. Інша справа Україна — вона бореться за те, щоб закріпитись у першому дивізіоні, вийшовши в нього з другого. Для неї — це почесна битва за майбутнє, а не за минуле. Ось такий розклад перед вирішальною битвою цієї фази війни», — сказав Володимир Пастухов.

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