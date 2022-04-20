Як українцям отримати 500 злотих на ліки у Польщі: нова програма допомоги біженцям

100 тисяч біженців з України отримають фінансування у розмірі 500 злотих на ліки, які можна придбати в аптеках по всій Польщі. Прийом заявок по програмі розпочнеться після великодніх свят, а перші ліки можна буде придбати на початку травня. Про це інформує місцеве видання.

«За останні два місяці до Європи прибуло близько 4 мільйонів біженців з України. Ці люди рано чи пізно захочуть звернутися за медичною допомогою і отримати рецепт. Тим більше, що більшість із них — це жінки з дітьми або люди похилого віку, які мають більші медичні потреби, — цитує видання генерального директора компанії Pelion Яцека Швайцовського. — Тому й виникла ідея допомогти тим людям, які знаходяться в різних містах, включити їх у велику систему. Ми почали думати в Польщі і запропонували рішення, яке дозволить пацієнтам отримувати кошти на оплату ліків через нашу систему, створену компанією Epruf, який дозволяє зайти в аптеку та розрахуватися за допомогою мобільного додатку, встановленого на телефоні».

Для активації програми необхідно зареєструватися на сайті www.health4ukraine.com, де можна отримати реєстраційну форму для участі у програмі. Після перевірки учасник отримує електронний лист на адресу електронної пошти, зазначену в реєстраційній формі, з індивідуальним кодом, що дає змогу отримати кошти на придбання ліків та авторизуватися у додатку. Код можна буде показати в додатку на екрані смартфона або роздрукувати та подати в паперовому вигляді фармацевту в аптеці.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як біженцям у Польщі отримати ідентифікаційний номер PESEL.

73

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter