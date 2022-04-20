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Подарунок від шойгу: родичам убитих в Україні рашистів дозволили безкоштовно впізнати їх у моргах

17:32 20 квітня 2022
Вбитий солдат

В росії, де, як і раніше, приховують багатотисячні втрати, родичам загиблих дозволили безкоштовно приїжджати в морги на упізнання тіл рідних, ліквідованих в Україні, і повертатися назад.

У ГУР Міноборони України назвали це «акцією від шойгу» — безлатні «тури» дозволили наказом російського міністра оборони: «Саме так виглядає нова форма заохочення для контрактників, які виявляють бажання взяти участь у війні: «Двом членам сім'ї (близьким родичам) загиблого (померлого) військовослужбовця, викликаним для його упізнання, у військових комісаріатах за місцем їхного проживання (знаходження) видаються військові перевізні документи для проїзду від місця проживання до місця упізнання військовослужбовця та назад».

За даними Генштабу Збройних Сил України, втрати супротивника з початку широкомасштабної агресії склали:

Нагадаємо, що в Генштабі ЗСУ повідомили, що напередодні після спроб штурму в Рубіжному та Сєверодонецьку на Луганщині до лікарні Новоайдара доставлено близько 130 поранених рашистів. А з Харківської області в пункт постійної дислокації (Солоти Білгородської області Росії) через важкі втрати окупанти вивели батальйонну тактичну групу 237-го танкового полку 3-ї мотострілецької дивізії 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу для відновлення боєздатності.

Фото Генштау ЗСУ

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