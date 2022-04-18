У рф той, хто проти війни з Україною, сидить тихесенько і намагається про це публічно не висловлюватися, не те, що в голос, а й на кухні. Такі ж настрої, за словами інсайдерів, панують в кремлівській верхівці. Як розповів в ексклюзивному інтерв'ю «ФАКТАМ» директор Інституту соціально-економічної трансформації Ілля Несходовський, який має інсайдерську інформацію з російського боку, якісь окремі політики пробують «висловитись», але їх за це жорстко карають.

— У кремлі немає нікого, хто публічно виступає за мирне врегулювання. Для них можливий єдиний результат — перемога. Хоч, аналізуючи свій військовий потенціал вони усвідомлюють, що Київ зараз захопити не вдасться, тому трохи зменшили апетити, — передає слова інсайдерів Ілля Несходовський. — Зараз в кремлі хочуть визнання ДНР і ЛНР в межах адміністративних областей та російський контроль півдня, хоча б до Херсону й блокування портів.

Звичайно, є бажання захопити Одесу, але на це піти вони зможуть лише після того, як, по-перше, захоплять Маріуполь, по-друге, Донецьку та Луганську області. Ще сподіваються, що зможуть влаштувати котел для наших військ, і потім знищити. В принципі плани змінились лише в контексті того, що Київ повністю випав з бажаних цілей. Аналогічна ситуація і по Харкову. Хоч поки вони не відвели звідти війська.

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