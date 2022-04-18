30.67 / 31.86 33.19 / 34.75
Київ: +6
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

В кремлі немає нікого, хто публічно виступає за мирне врегулювання, — російські інсайдери

15:27 18 квітня 2022
Путін

У рф той, хто проти війни з Україною, сидить тихесенько і намагається про це публічно не висловлюватися, не те, що в голос, а й на кухні. Такі ж настрої, за словами інсайдерів, панують в кремлівській верхівці. Як розповів в ексклюзивному інтерв'ю «ФАКТАМ» директор Інституту соціально-економічної трансформації Ілля Несходовський, який має інсайдерську інформацію з російського боку, якісь окремі політики пробують «висловитись», але їх за це жорстко карають.

Читайте також: «Росіяни закидатимуть нашу країну трупами», — політолог Тарас Загородній

— У кремлі немає нікого, хто публічно виступає за мирне врегулювання. Для них можливий єдиний результат — перемога. Хоч, аналізуючи свій військовий потенціал вони усвідомлюють, що Київ зараз захопити не вдасться, тому трохи зменшили апетити, — передає слова інсайдерів Ілля Несходовський. — Зараз в кремлі хочуть визнання ДНР і ЛНР в межах адміністративних областей та російський контроль півдня, хоча б до Херсону й блокування портів.

Звичайно, є бажання захопити Одесу, але на це піти вони зможуть лише після того, як, по-перше, захоплять Маріуполь, по-друге, Донецьку та Луганську області. Ще сподіваються, що зможуть влаштувати котел для наших військ, і потім знищити. В принципі плани змінились лише в контексті того, що Київ повністю випав з бажаних цілей. Аналогічна ситуація і по Харкову. Хоч поки вони не відвели звідти війська.

Читайте також: Путін наступний? Російських царів та диктаторів найчастіше убивали в березні

436

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Лукашенко

«Вони багато чим ризикують»: Лукашенко заявив про проведення своєї «спецоперації» в Україні

Ірина Цвіла

Зі штурмовика на її авто скинули аж дві бомби: під Києвом у лісі знайшли могилу Ірини Цвілої

Марина Лазебна

Намітилися проблеми: що буде з виплатою пенсій до кінця війни

Путін

В кремлі немає нікого, хто публічно виступає за мирне врегулювання, — російські інсайдери

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.