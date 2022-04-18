Екскуратора українського напрямку Владислава Суркова кілька днів тому заарештували. Керівника 5-го відділу ФСБ Сергія Бєсєду перевели з-під домашнього нагляду в Лефортово. Шойгу тривалий час не з’являється на публіці, є інформація, що у нього інфаркт. Такі дії путіна пов'язані з повним провалом українського напряму. Про це в ексклюзивному інтерв'ю «ФАКТАМ» розповів директор Інституту соціально-економічної трансформації Ілля Несходовський, який має інсайдерську інформацію з російського боку.

За його словами, провал українського напряму пов'язують з тим, що ці чиновники та їхні підлеглі подавали недостовірну інформацію — викривлену відповідно до бажань керівництва рф. А виділені кошти розкрадалися у величезних обсягах, розроблені плани захоплення України виявилися низькоякісними, з серйозними прорахунками тощо.

«Список претензій там достатньо великий. Якщо виникне необхідність знайти винного за програш у війні — це і будуть ось ці чиновники та генерали. Їх ув'язнення спрямоване на те, щоб запобігти втечі, а також задля вибивання необхідної інформації», — передає слова інсайдерів Ілля Несходовський.

Тобто, на переконання інсайдерів, всі ці арешти не пов'язані з можливим заколотом, а з пошуком та виявленням винних за невдалу операцію в Україні, щоб за потреби видати їх суспільству, представивши українськими агентами.

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