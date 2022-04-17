Що потрібно знати, аби не стати жертвою торгівлі людьми?

Наслідком воєнних дій є багато жахливих явищ, одне з яких — торгівля людьми (трудове рабство). Відчай і паніка присипляють увагу та підштовхують до необдуманих вчинків. А це вабить недобросовісних людей за кордоном.

— Іншими словами, торгівля людьми — це сучасна форма рабства. Якщо ви виїжджаєте для отримання тимчасового притулку або біженства до інших країн, потрібно бути особливо пильними. За даними офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, було зафіксовано випадки у Польщі, коли під виглядом пропозиції транспорту, роботи чи житла сутенери полюють на українок біля пунктів притулку для біженців, — каже помічниця адвоката практики судових спорів Олександра Вергелес. — Міністерство внутрішніх справ Німеччини посилило присутність правоохоронців на вокзалах, оскільки фіксують десятки випадків, коли підозрілі особи намагалися ввести в оману жінок та приховували під наданням допомоги злочинні наміри.

— Чого не варто робити, перебуваючи на кордоні або всередині іншої країни?

— Спілкуватися з підозрілими людьми, погоджуватися на їхню допомогу, житло, сідати у їхній транспорт. На прикордонних пунктах працюють волонтери, яких можна ідентифікувати (уніформа з символікою благодійної організації: кепки, куртки, наклейки на верхньому одязі; автомобілі з символікою; волонтери можуть перебувати біля інформаційних стійок, можливо давати листівки). Вони не будуть просити вас робити те, що видається незрозумілим чи абсурдним. Віддавати незнайомцям оригінали документів (паспорт громадянина, закордонний паспорт, водійське посвідчення тощо). Ваші документи — це ваша власність. Показуйте їх лише прикордонникам або працівникам тамтешньої поліції.

Не слід також віддавати стороннім свій телефон. Брати або позичати гроші у незнайомців, давати свої контакти підозрілим особам. Намагайтеся не подорожувати країною самостійно чи лише з дитиною, краще з групою інших людей.

— А які поради дасте для того, щоб вберегти себе від торгівлі людьми?

— За можливості перевіряйте місце проживання у приватних осіб (це можуть бути відгуки на сайтах оренди житла; або просто перевірка профілів власників у соцмережах), особливо якщо воно безкоштовне. Не соромтеся звернутися за консультацією до громадських організацій або до поліції. Торговці людьми бояться розголосу. Просіть контакти людей, які вам хочуть допомогти, фотографуйте номери автомобілів. Не бійтеся цього робити, це нормальні дії в такій ситуації. Люди з добрими намірами не будуть приховувати своїх даних. Зберігайте електронні копії документів (у телефоні, а ще краще в хмарному сховищі або надішліть собі у месенджері).Підтримувати зв’язок з рідними. Майте при собі зарядний пристрій, краще портативний. Сплануйте подорож, як саме ви будете їхати. За можливості завантажте додаток Google Maps та офлайн-карту того міста, де перебуваєте, або додаток з картами, який може працювати без інтернету.

— Оформлення на роботу за кордоном теж несе в собі потенційну небезпеку. Часто трапляються ситуації «напіврабства», коли люди працюють без заробітної плати та можливості звільнитися. Що тут порадите?

— Не варто працювати в ЄС, якщо ви не отримали тимчасового захисту. Перетин кордону за біометричним паспортом або за наявності туристичної візи не дає права на роботу. Погоджуватися на роботу сумнівного характеру або роботу, за яку платять необґрунтовано вище, ніж пропонує ринок праці. Переговори про працевлаштування не ведіть наодинці з агентом. Беріть на співбесіду знайомих або близьких. Прочитайте відгуки про працедавця у соціальних мережах (особливо у фейсбуці) або просто погугліть в інтернеті. Не погоджуйтеся на роботу, якщо про фірму мало інформації або відгуки негативні: ризик порушень ваших прав (щонайменше це може бути шахрайство стосовно оплати праці) є дуже високим.

Перевірте чи має агент або фірма ліцензію на посередництво у працевлаштуванні за кордоном. Укладайте робочий договір зрозумілою для вас мовою. Такий договір обов’язково оформляють у двох примірниках, один з яких залишається у вас. Основне правило — не бійтеся звернутися за допомогою або інформацією. Якщо ви бачите підозрілих осіб або відчуваєте небезпеку, обов'язково комунікуйте з іншими про це, адже мова про вашу безпеку та, врешті-решт, безпеку інших переселенців.

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