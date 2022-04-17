США нададуть Україні беспрецедентну військову допомогу

У середу, 13 квітня, президент США Джо Байден підписав указ про надання Україні додаткової військової допомоги на суму 800 мільйонів доларів. У Білому домі вважають, що це конче необхідно, оскільки російські війська посилено готуються до наступу на сході та півдні нашої країни. Американський журнал Time з'ясував, що Сполучені Штати мають намір надати Україні в рамках названого пакета.

Видання стверджує, що йдеться про широкий спектр озброєнь, зокрема й про важку артилерію. Подібну зброю Вашингтон вперше погодився передати іншій державі, яка не є членом НАТО. Це 155-мм гаубиці (всього Україна отримає 18 таких знарядь) та 40 тисяч снарядів до них.

Також вперше українським військовим передадуть новітнє обладнання — протиартилерійські радари AN/TPQ-36 та радари повітряного стеження AN/MPQ-64. І американські військові спеціалісти безпосередньо проведуть навчання наших військових.

Пакет допомоги включає вертольоти Mi-17, відомі у нас як Мі-8М, БМП, 500 ракет Javelin, 300 дронів Switchblade і тисячі одиниць іншої протитанкової зброї.

Варто зазначити, що цей пакет військової допомоги було виділено Байденом на підставі спеціального закону, який дозволяє президенту США робити це без узгодження з Конгресом. Це значно пришвидшує процес. Пентагон уже налагодив систему постачання зброї та боєприпасів до України. Залучено від восьми до десяти транспортних літаків, які здійснюють спеціальні рейси щодня. У Міністерстві оборони США заявили Time, що військові вантажі, призначені для України, потрапляють до нашої країни вже за 48 годин після того, як їх доставили на американські бази.

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