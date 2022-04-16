«Закинули в окоп десяток тіл та засипали всім, що було»: у мережі показали «турботу» рашистів про своїх мертвих бійців

Те, що рашисти навіть не цінують та не бережуть своїх бійців, вже ні в кого не викликає сумнівів, бо фото пересувних крематоріїв, в яких спалювали вбитих, бачив увесь світ. Днями з’явився черговий доказ «турботи» орків про мертвих. Відповідне фото опублікувало на фейсбук-сторінці Угрупування військ «Південь».

«Вирили окоп, закинули десяток тіл та засипали всім, що було… Єдиним розпізнавальним знаком, який вказує на місце поховання, є саморобна конструкція, що чимось схожа на хрест. Цим оркам, можна сказати, пощастило, на відміну від тих, чиї тіла розкидані по полях та на узбіччях доріг. Окупанту важливіше привезти додому вкрадену пральну машинку, унітаз, жіночу білизну в якості „трофею“, чим відвезти до родичів заціпеніле тіло. Ганьба російським загарбникам! Слава українській нації!»

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