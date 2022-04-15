Повернулися до «візитки Яроша»: у Кремлі назвали свою нову «мету» війни в Україні, і це не «демілітаризація»

Кремль побачив для себе нову «мету» війни в Україні. Її озвучив головний брехун російського уряду та особисто диктатора путіна дмитрій пєсков, якого раніше кілька десятків разів викривали в дезінформації та нахабному спотворенні фактів.

Мову про «нову-стару» мету він завів на брифінгу 15 квітня, пише ТАСС.

Тепер на перше місце влада Росії ставить нібито «знищення націоналістичних батальйонів». Пєсков висловив упевненість, що всіх цілей «спеціальної операції» буде досягнуто.

«Головне — це звільнення все-таки від цих націоналістичних батальйонів. Операція продовжується і завдання, які стоять, добре відомі», — заявив представник кремля.

Водночас на цьому тижні господар пєскова, російський президент володимир путін заявив, що однією з цілей війни проти України є нібито «допомога жителям Донбасу». А на початку вторгнення росія взагалі голосно заявляла, що проводить «спецоперацію» під приводом «недопущення вступу України до НАТО». Потім заявляли про «демілітаризацію та денацифікацію» нашої країни.

Нагадаємо, що сама ідея про «нацбати» з'явилася ще на початку вторгнення російських нацистів у нашу країну в 2014 році — тоді вони посилено говорили про те, що на місцях «злочинів» українських патріотів військові росії знаходять «візитки Яроша» — схоже, фантазія кремлівських казкарів виснажилася, і вони знову дійшли ідеї, з якої починали свою брехню про Україну.

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