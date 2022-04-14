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Шойгу вибув з гри, 20 генералів міноборони заарештовано, — Леонід Невзлін

11:51 14 квітня 2022
Шойгу

Міністр оборони росії Сергій Шойгу, який перестав «світитися» у ЗМІ після того, як стало ясно, що «бліц-криг» рф в Україні провалився, може стати інвалідом, якщо виживе.

Про це пише підприємець і громадський діяч Леонід Невзлін, який живе в Ізраїлі. Він раніше був одним із керівників нафтової компанії «ЮКОС». У росії його засудили до довічного ув'язнення за звинуваченням в організації вбивств.

Посилаючись на свої джерела, він повідомляє, що у Шойгу раптово стався інфаркт — міністр оборони перебуває в реанімації. «Ходять чутки, що інфаркт міг виникнути не з природних причин» , — пише Невзлін.

«Проблеми» виникли не лише у Шойгу — заарештовані 20 генералів міноборони росії.

«Зі смішного. На Аркадія Дворковича (до 2022 року — голова фонду „Сколково“. — Авт.) готується кримінальна справа, від нього чекають свідчень на його колег та друзів. Джерела у ФСБ говорять про те, що якщо він не піде на угоду зі слідством, його переведуть до СІЗО „Матроська Тиша“ або „Лефортово“. Сурков під домашнім арештом, він підозрюється у крадіжці грошей, виділених на підготовку до війни, це та сама справа, за якою заарештовано 20 генералів», — додав він.

Раніше «Медуза» повідомляла, що голова Департаменту оперативної інформації ФСБ генерал Сергій Беседа та його заступник поміщені під домашній арешт. Керівництву департаменту інкримінують розтрату коштів, виділених на операції, та погану розвідувальну інформацію.

Фото з Вікіпедії

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Шойгу вибув з гри, 20 генералів міноборони заарештовано, — Леонід Невзлін

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