Президенти чотирьох країн ЄС їдуть до Києва «з потужним посланням»
Президенти Литви Гітанас Науседа, Польщі Анджей Дуда, Естонії Алар Каріс та Латвії Егілс Левітс їдуть до Києва для зустрічі з главою Української держави Володимиром Зеленським, який раніше пояснив, хто Україні друг, а хто вставляє ціпки в колеса.
Про це повідомив у своєму Twitter Гітанас Науседа.
«Прямуємо до Києва з потужним посланням про політичну підтримку та військову допомогу. Литва продовжить підтримувати боротьбу України за свій суверенітет і свободу», — йдеться у публікації.
А завершив свій пост президент Литви словами українською «Разом до перемоги!»
Також Науседа опублікував спільне фото із колегами на залізничному вокзалі з двома колегами.
У свою чергу, в адміністрації польського президента зазначили, що глави держав в українській столиці проведуть зустріч із Зеленським.
Очікується, що сторони обговорять нові постачання озброєння для нашої країни та санкції проти Росії.
У той же час спроба президента ФРН Франка-Вальтера Штайнмаєра здійснити візит до Києва і, можливо, отримати додаткові «очки» в очах виборців завершилася невдачею.
Під час візиту до Польщі Штайнмаєр заявив, що був готовий відвідати Україну.
«Разом з президентами країн Балтії та Польщі я хотів надіслати сильний сигнал солідарності Європи з Україною. Я був готовий. Але мушу визнати, що цього не хотіли в Києві», — розповів президент Німеччини.
Steinmeier not looking happy having received news of blocking trip:— Thorsten Benner (@thorstenbenner) April 12, 2022
Says he wanted to send «strong signal of solidarity» alongside presidents of Baltics & Poland.
«I was ready but apparently (and I need to take note) this was not desired in Kyiv».pic.twitter.com/QRvXSBJkvU
Німецька преса впевнена, що за зривом потенційного візиту Штайнмаєра стоїть його багаторічна підтримка двосторонніх німецько-російських відносин. Зокрема він був прихильником будівництва «Північного потоку-2».
Нагадаємо, раніше Київ відвідали президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн та прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон.589
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