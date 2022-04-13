Президенти чотирьох країн ЄС їдуть до Києва «з потужним посланням»

Президенти Литви Гітанас Науседа, Польщі Анджей Дуда, Естонії Алар Каріс та Латвії Егілс Левітс їдуть до Києва для зустрічі з главою Української держави Володимиром Зеленським, який раніше пояснив, хто Україні друг, а хто вставляє ціпки в колеса.

Про це повідомив у своєму Twitter Гітанас Науседа.

«Прямуємо до Києва з потужним посланням про політичну підтримку та військову допомогу. Литва продовжить підтримувати боротьбу України за свій суверенітет і свободу», — йдеться у публікації.

А завершив свій пост президент Литви словами українською «Разом до перемоги!»

Також Науседа опублікував спільне фото із колегами на залізничному вокзалі з двома колегами.

У свою чергу, в адміністрації польського президента зазначили, що глави держав в українській столиці проведуть зустріч із Зеленським.

Очікується, що сторони обговорять нові постачання озброєння для нашої країни та санкції проти Росії.

У той же час спроба президента ФРН Франка-Вальтера Штайнмаєра здійснити візит до Києва і, можливо, отримати додаткові «очки» в очах виборців завершилася невдачею.

Під час візиту до Польщі Штайнмаєр заявив, що був готовий відвідати Україну.

«Разом з президентами країн Балтії та Польщі я хотів надіслати сильний сигнал солідарності Європи з Україною. Я був готовий. Але мушу визнати, що цього не хотіли в Києві», — розповів президент Німеччини.

Steinmeier not looking happy having received news of blocking trip:

Says he wanted to send «strong signal of solidarity» alongside presidents of Baltics & Poland.

«I was ready but apparently (and I need to take note) this was not desired in Kyiv».pic.twitter.com/QRvXSBJkvU — Thorsten Benner (@thorstenbenner) April 12, 2022

Німецька преса впевнена, що за зривом потенційного візиту Штайнмаєра стоїть його багаторічна підтримка двосторонніх німецько-російських відносин. Зокрема він був прихильником будівництва «Північного потоку-2».

Нагадаємо, раніше Київ відвідали президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн та прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон.

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