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Президенти чотирьох країн ЄС їдуть до Києва «з потужним посланням»

12:03 13 квітня 2022
Президенти чотирьох країн ЄС їдуть до Києва «з потужним посланням»

Президенти Литви Гітанас Науседа, Польщі Анджей Дуда, Естонії Алар Каріс та Латвії Егілс Левітс їдуть до Києва для зустрічі з главою Української держави Володимиром Зеленським, який раніше пояснив, хто Україні друг, а хто вставляє ціпки в колеса.

Про це повідомив у своєму Twitter Гітанас Науседа.

«Прямуємо до Києва з потужним посланням про політичну підтримку та військову допомогу. Литва продовжить підтримувати боротьбу України за свій суверенітет і свободу», — йдеться у публікації.

А завершив свій пост президент Литви словами українською «Разом до перемоги!»

Також Науседа опублікував спільне фото із колегами на залізничному вокзалі з двома колегами.

У свою чергу, в адміністрації польського президента зазначили, що глави держав в українській столиці проведуть зустріч із Зеленським.

Очікується, що сторони обговорять нові постачання озброєння для нашої країни та санкції проти Росії.

У той же час спроба президента ФРН Франка-Вальтера Штайнмаєра здійснити візит до Києва і, можливо, отримати додаткові «очки» в очах виборців завершилася невдачею.

Під час візиту до Польщі Штайнмаєр заявив, що був готовий відвідати Україну.

«Разом з президентами країн Балтії та Польщі я хотів надіслати сильний сигнал солідарності Європи з Україною. Я був готовий. Але мушу визнати, що цього не хотіли в Києві», — розповів президент Німеччини.

Німецька преса впевнена, що за зривом потенційного візиту Штайнмаєра стоїть його багаторічна підтримка двосторонніх німецько-російських відносин. Зокрема він був прихильником будівництва «Північного потоку-2».

Нагадаємо, раніше Київ відвідали президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн та прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон.

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