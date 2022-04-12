«Завжди був нещадний до свого народу»: Обама різко висловився про скривдженого націоналіста путіна

володимир Путін, який цинічно назвав різанину в Бучі «британським фейком», завжди був схильний до ідей етнічного націоналізму і у війні з Україною цю свою жахливу сутність виявив повною мірою. Про це в інтерв'ю телеканалу NBC заявив колишній президент США Барак Обама, назвавши розв'язану російським президентом війну «нерозсудливістю».

«Те, що ми побачили під час вторгнення в Україну, — це його нерозсудливість, на яку ви, можливо, не очікували вісім-десять років тому, але ця небезпека була завжди» , — заявив екс-президент США, додавши, що путін завжди був «нещадний як до свого народу, так і до інших».

«Він (Путін. — Авт.) завжди був людиною, охопленою цим спотвореним, збоченим почуттям образи та етнічного націоналізму», — зазначив Обама.

.@alroker sits down with former President Obama to hear his take on Putin’s actions in Ukraine. pic.twitter.com/AcleE1TcUT — TODAY (@TODAYshow) April 12, 2022

Нагадаємо, чинний президент США Джозеф Байден після отримання відомостей про трагедію в Бучі назвав путіна «варваром» та військовим злочинцем.

«Ви, напевно, пам'ятаєте, що мене критикували за те, що я назвав Путіна військовим злочинцем. Він військовий злочинець. Але ми маємо збирати інформацію, надавати Україні зброю, щоб вони продовжували боротися, зібрати всі деталі, щоб це була справжня судова справа про військовий злочин. Цей хлопець — варвар. Те, що відбувається у Бучі, обурливе. І все це бачили. Я думаю, це воєнний злочин», — заявив він.

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