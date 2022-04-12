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Фейк та провокація: путін вперше прокоментував трагедію Бучі

17:27 12 квітня 2022
Фейк та провокація: путін вперше прокоментував трагедію Бучі

Путін вважає злочини російських військових у Бучі на Київщині «фейком» і порівнює його з «легендою» міжнародних організацій про застосування хімічної зброї в Сирії. Про це кривавий очільник кремля заявив на спільній прес-конференції з очільником Білорусі Олександром Лукашенком.

Також він навіщось згадав про війну у Афганістані.

«Щодо Бучі. Я часто розмовляю з колегами із західних країн, досі. І коли вони кажуть „Буча“, я питаю: „А ви у Рацці були колись?“. Ви бачили, як це сирійське місто начисто, під саму землю, було знищено зверху американською авіацією, і там трупи в руїнах місяцями лежали й розкладалися? Діла нікому не було, ніхто навіть не помітив. Як ніхто не згадує сотні вбитих мирних жителів в Афганістані, коли одним ударом знищували більше сотні людей на весіллях. Тиша. Не було такої тиші, коли влаштовували провокації у Сирії, коли зображували застосування хімічної зброї урядом Асада», — сказав путін, додавши: «потім з'ясувалося, що то фейк. Такий самий фейк і в Бучі».

За його словами, він має на руках «офіційні» докази провокації НАТО, які йому нібито передав Лукашенко.

Той назвав різанину у Бучі, яку влаштували російські військові, «спецоперацією англійців».

Зганьбився на темі Бучі й спікер кремля Дмитро Пєсков. В ефірі Sky News йому продемонстрували відео, на якому екіпаж російської бронемашини розстрілює жінку на велосипеді. Коли ж кремлівський глашатай засумнівався, що цей танк належить російським військовим, ведучий показав йому збільшений кадр, на якому чітко видно, що на броні зображено буква V (так свою техніку позначають «кадирівці»).

Нагадаємо, нині в Бучі триває ексгумація тіл з братських могил — майже всі мирні мешканці були застрелені.

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