Прокрався під час захоплення Донбасу? Екс-депутат Держдуми повідомив про арешт Суркова

Колишнього помічника президента Росії Володимира Путіна та «куратора» «народних республік» Донбасу Владислава Суркова відправили під домашній арешт.

Про це повідомив у Facebook екс-депутат Державної Думи РФ, учасник Сил тероборони України Ілля Пономарьов.

«Ви будете сміятися, але російські z-джерела повідомили нам про арешт Владислава Суркова: «Владислав Сурков перебуває під домашнім арештом. Наразі проводяться слідчі заходи у справі про розкрадання на Донбасі з 2014 року», — написав він.

Екс-депутат Держдуми не виключив, що інформація може не підтвердитись.

«Міноборонівські завжди Суркова не любили і можуть мрію видавати за реальність. З іншого боку, хоча Путін звільнив ВЮС з посади свого помічника офіційним наказом ще у лютому 2020 року, досі Сурков як ніхто знає реальну ситуацію в сепаратистських псевдореспубліках і має там великі зв'язки. І він близький до російських «ветеранів Донбасу», — пояснив Пономарьов.

Він також зазначив, що Сурков «завжди був досить близький» з головою Чечні Рамзаном Кадировим і «очевидно, що багато чого академік не сам вигадує, а слідує завітам ВладиславЮрича».

«Чекаємо на підтвердження або спростування інформації про арешт Суркова», — підкреслив Пономарьов.

Нагадаємо, що Сурков вперше був призначений помічником глави Росії у 2004 році, у 2008-му став першим заступником керівника адміністрації президента, у 2011-му — заступником глави уряду. Працював помічником Путіна з вересня 2013 року. Крім того, він входив до складу російської делегації на переговорах у нормандському форматі щодо врегулювання ситуації на Донбасі, які пройшли у Парижі 9 грудня 2019 року. Звільнив Путін Суркова 18 лютого 2020 року.

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