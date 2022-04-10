Командування російськими військами, що зосереджують сили на сході України, покладено на 61-річного генерала армії Олександра Дворнікова, який воював у Сирії.

Про це пише кореспондент ВВС з питань безпеки Гордон Корера і додає, що росія змінила принцип командування силами вторгнення. Один із його поінформованих співрозмовників зазначив, що раніше у росіян була «справді погана координація між різними командуваннями».

«У цього командира великий досвід російських операцій у Сирії. Тому ми очікуємо на поліпшення загального командування та управління», — сказав чиновник.

На Заході вважають, що політичні імперативи росії можуть мати перевагу перед військовими — путін хоче просування вперед, щоб досягти певного успіху до 9 травня.

«Якщо Росія не зможе змінити свою тактику і не буде ефективнішою у використанні всіх інструментів на свою користь, якщо їй це не вдасться зробити, тоді дуже важко побачити, як вони досягнуть успіху навіть у цих обмежених цілях, які вони заявили», — сказав чиновник. і додав: «І, звичайно, не у тому темпі, на який, на мою думку, вони сподівалися».

А австрійський військовий експерт Том Купер припускає, що з приходом Дворнікова дії росіян можуть якісно змінитись: «Як генерал армії Двірників має більш високий ранг, ніж усі командувачі задіяних армій. Це означає, що його накази ніхто не обговорюватиме, не буде звичних уже змагань між генералами, жодних „кожний сам за себе“ — як це було досі».

Дворніков до 2016 року майже рік командував російськими військами у Сирії. Тому журналісти та експерти його іноді називали «сирійський м'ясник» за тактику ведення війни, яка передбачала велику кількість цивільних жертв. А журналіст і публіцист Аркадій Бабченко, який воював у Чечні, розповідав, що Дворніков відрізнявся тим, що не шкодував своїх солдатів для виконання завдань.

Водночас радник із національної безпеки США Джейк Салліван упевнений, що росія вже зазнала «стратегічного провалу» в Україні і що призначення генерала армії Олександра Дворнікова не змінить спільних шансів росії на успіх, повідомляє CNN .

За словами Саллівана, росії не вдасться підкорити Україну, хоч би який генерал командував її військами. У США також попереджають, що очікують від російського генерала жорстких атак проти мирних жителів, як це було раніше продемонстровано Дворніковим у Сирії.

Раніше повідомлялося, що розвідки США та Великобританії ще влітку 2021 знали, що росія готує широкомасштабне вторгнення в Україну.

Фото з Вікіпедії

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