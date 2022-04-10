Перші ознаки намірів Росії вторгнутися в Україну, що й було скоєно 24 лютого, західна розвідка фіксувала ще рік тому, коли рф нарощувала сили на тимчасово окупованих територіях, а вже у середині літа стало зрозуміло, що невелика група російських чиновників планує широкомасштабну операцію.

Як пише ВВС, спочатку аналітики погано розуміли справжні наміри Москви, але до літа плани Кремля стали очевидними. Дані, отримані з кількох джерел, аналізували У США та Великобританії. «Важко було повірити в те, що це відбувається насправді, поки я не прокинувся рано-вранці і не включив радіо», — цитує видання одного з представників розвідки.

Путін, розуміючи, що «вікно можливостей» взяти під контроль Україну закривається, вирішив діяти швидко. Восени 2021 року до Москви вирушив директор ЦРУ Вільям Бернс, щоб попередити, що Вашингтон знає про плани Москви. До того ж цей крок узгодив президент США Джо Байден. За словами одного з чиновників, деякі російські чиновники вперше дізналися про намір росії напасти на Україну якраз від директора ЦРУ.

Після цього було оприлюднено частину отриманих західними розвідками даних, у тому числі і супутникові знімки — на початку грудня Washington Post опублікувала деталі намірів росії, вказавши, що там планується вторгнення в Україну за участю 175 тисяч військових.

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Видання зазначає, що союзники США та Великобританії були поінформовані, але багато хто все одно був налаштований скептично або ж вважав це блефом.

Незважаючи на це Британія поділилася деталями російських планів щодо встновлення конкретних осіб у складі маріонеткового уряду, а Вашингтон розкрив плани Москви щодо інсценування приводів для війни, як операцію під фальшивим прапором, щоб звинуватити Україну в нібито нелюдських діях.

На Заході розуміли, що в Україні агресорів не зустрічатимуть хлібом-сіллю, але все ж таки прорахувалися, аналізуючи можливості українців дати відсіч.

Видання додає, що, незважаючи на свої успіхи, західні розвідники визнають, що не можуть сказати напевно, що буде далі.

Раніше в Генштабі ЗСУ заявляли, що ворог продовжує підготовчі заходи щодо наступу на сході України та встановлення повного контролю над територіями Донецької та Луганської областей. Основні зусилля окупанти зосереджують на захопленні Маріуполя та наступі в районі міста Ізюм.

Фото Генштабу ЗСУ

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