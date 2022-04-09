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«У тебе імперське мислення»: канцлер Німеччини на «ти» звернувся до Путіна

16:45 9 квітня 2022
«У тебе імперське мислення»: канцлер Німеччини на «ти» звернувся до Путіна

Канцлер Німеччини Олаф Шольц звернувся до президента Росії Володимира Путіна, проти дочок якого ввели санкції.

Свої слова він проголосив у ході виступу на передвиборчому мітингу Соціал-демократичної партії у Любеку, пише DW .

За словами Шольца, Путіну властиве імперське мислення, «відоме нам із XIX, XVIII, XVII та інших століть».

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«Ти руйнуєш майбутнє своєї власної країни» , — звернувся він на «ти» до російського президента.

При цьому Шольц закликав його негайно припинити вогонь та вивести свої війська з України, нагадавши, що санкції Заходу вже дуже впливають на економічний розвиток Росії.

Також канцлер Німеччини запевнив Кремль у тому, що Берлін і надалі передаватиме Україні оборонне озброєння.

Раніше Шольц повідомляв, що Німеччина веде конфіденційні переговори про гарантії для України, а після оприлюднення свідоцтв військових злочинів, скоєних російськими військами в Бучі, Ірпені та інших передмістях Києва — жорстко зажадав провести їхнє розслідування з метою притягнення до відповідальності як самих злочинців, так і тих, хто надавав їм накази .

Фото DW

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