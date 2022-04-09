Українці, які втекли від війни, мають право легально перебувати в Польщі протягом 18 місяців, починаючи відлік з 24 лютого 2022 року. Обов'язкової вимоги мати ідентифікаційний номер PESEL немає, але без нього неможливо отримати доступ до деяких соціальних допомог або низки публічних онлайн-послуг. Також він необхідний тоді, коли людина в’їхала у Польщу без закордонного паспорта та їй потрібно зареєструвати своє перебування в країні, вказавши дату перетину кордону. Про це йдеться у телеграм-каналі українських біженців «Я в Польщі»:

«Номер PESEL — це 11-значний цифровий символ, який точно ідентифікує фізичну особу. Він включає дату народження, податковий номер, позначення статі та контрольне число. Він дозволяє скористатися послугами охорони здоров’я, соціальної допомоги або відкрити бізнес у Польщі. Номер PESEL можуть отримати громадяни України, найближчі члени родини, які прибули на територію Польщі в період із 24 лютого безпосередньо з території України у зв’язку з бойовими діями. Для отримання потрібно подати клопотання в муніципалітет міста або в управління ґміни. До клопотання треба додати фотографію.

Після отримання номера PESEL українець можете одержати Довірений профіль. Для цього потрібно вказати номер польського оператора та електронну пошту. Тільки з номером PESEL біженці з України можуть отримати одноразову виплату в розмірі 300 злотих на особу, а також щомісячні виплати на дітей по 500 злотих на дитину, допомогу на підготовку дитини до школи в розмірі 300 злотих (програма «Добрий старт»), допомогу на другу й наступну дитину в рамках програми «Родинний капітал».

З 1 квітня почалась також подача заяв і виплата компенсацій на оплату перебування дитини в дитсадках — в розмірі до 400 злотих. Щоб отримати її, також потрібен PESEL".

Світлана Мовчан родом з Лисичанська. Вже понад місяц жінка разом з дітьми проживає у Польщі. Вона поділилась з «ФАКТАМи» досвідом отримання PESEL та оформлення соціальної допомоги.

«За порадою знайомих вирушила у містечко неподалік Варшави. Діти пішли до школи та дитячого садочка. З останніми проблематично, бо всі державні зайняті, але ужонди почали співпрацю з приватними і оплачують там перебування українських діток. Тимчасово нам надали житло — дві кімнати у будинку, але з часом доведеться винаймати. Щоб полегшити життя у матеріальній частині, вирішили скористатись державною програмою «Сім'я 500+». Для цього й потрібен був PESEL. Раніше для оформлення треба було офіційно пропрацювати у країні певний час, зараз це дуже легко! Я звернулось до ужонди, подала паспорт, свідоцтва про народження дітей, безкоштовні талони на фото нам дали на місці. Взяли відбитки пальців.

Все відбулося дуже швидко — за добу я вже мала PESEL, на вигляд він як наш ідентифікаційний код. Далі відкрила банківську картку, обрала «Укрсіббанк», який теж є у Польщі. Ті люди, в яких нема закордонного паспорту, а український старого зразка, тим складно дуже, з ними працює лише один банк. Після того я звернулась у ZUS, де дізналась, що виплати на дітей наразі нараховують тільки до травня, а в цьому місяці відбувається переоформлення на наступний рік. Тому я скористалась такою можливістю і подала заявку до травня й на 2022−2023 роки, адже невідомо, якою буде ситуація в Україні і чи зможемо ми швидко повернутись додому. Реєстрували всіх бажаючих — 5 осіб, тому все проходило дуже швидко. Спілкувались зі мною доброзичливо на ламаній українській, а я у відповідь — такою ж польською. Сподобалось, що документи оформлялись на двох мовах, тобто був переклад, і я розуміла, що я підписала. Перші виплати вже будуть 20 квітня, отримаю відразу за два місяці".

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