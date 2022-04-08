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На лауреата Нобелівської премії миру напали в росії через правду про трагедію Бучі

11:37 8 квітня 2022
Дмитро Муратов

На лауреата Нобелівської премії миру, головного редактора опозиційної російської «Нової газети» Дмитра Муратова напали у поїзді Москва-Самара.

Вигукуючи «Це тобі за наших пацанів», невідомий облив його червоною олійною фарбою з ацетоном, повідомляє проект «Нова газета». Європа".

Видання зазначає, що пізніше в одному з телеграм-каналів з'явився відеозапис нападу на Муратова та погрози іншим журналістам, які «підтримують брехню про „трагедію Бучі“ та не помічають, як ріжуть горло нашим хлопцям». Відповідальність за напад на Муратова взяли на себе творці телеграм-каналу «Союз Z десантників», проте це повідомлення на даний момент вже видалено.

В управлінні на транспорті МВС Росії по Центральному федеральному округу (ЦФО) «Інтерфаксу» заявили, що під час посадки пасажирів у поїзд на Казанському вокзалі двоє чоловіків у медичних масках, назвавшись провідником, які провели, пройшли у вагон.

«Потім один з них зайшов у купе і облив червоною фарбою пасажира, що знаходився там. Відразу після цього обидва невідомі вибігли на платформу і втекли», — заявили представники поліції, додавши, що особи «хуліганів» так і залишилися не встановленими.

Нагадаємо, раніше на знак протесту проти війни з Україною росію залишили знакові росіяни — Андрій Макаревич, Алла та Максим Галкіни, Чулпан Хаматова та Земфіра.

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