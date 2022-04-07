Німці шукають Путіну нове ім'я

У природному парку землі Верхня Франконія (Німеччина) живе дикий кабан на ім'я Путін. Він завжди користувався любов'ю та симпатією відвідувачів, але через широкомасштабне вторгнення росії в Україну люди почали вимагати змінити прізвисько тварини, щоб не виникало асоціації зі звірствами рашистів у нашій країні.

Про це пише німецьке видання Die Zeit. Керівник парку Еккард Міккіш пояснює, що назвав свого часу кабана Путіним, оскільки батьки тварини — з росії, та й сам президент рф любить усамітнюватися з «федьмаршалом» шойгу серед дикої природи.

Наразі кабану чотири роки, він важить 200 кілограмів і продовжує рости. При цьому тварина зовсім не агресивна.

«Коли він підходить до годівниці, всі розбігаються у різні боки. Але він не диктатор», — розповів керівник парку.

Нове ім'я кабану обирають на онлайн-голосуванні. Наразі є п'ять імен — Ігор, Фредерік, Мир, Еберхофер та Густль. Щоправда, серед фаворитів «Зеленський» та «Кличко», але Міккіш хоче нейтральне ім'я для тварини. Голосування триватиме до неділі.

Раніше у США в зоопарку Міннесоти помер амурський тигр на прізвисько Путін. Причиною смерті 12-річної тварини став серцевий напад під час планової медичної процедури.

Нагадаємо, що нещодавно Сполучені Штати оголосили про нові санкції, у тому числі й персональні, під які потрапили дві доньки путіна.

Ілюстративне фото з Pixabay

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