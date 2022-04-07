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У Польщі жінкам-біженкам з України безкоштовно шукатимуть роботу: що треба знати

14:02 7 квітня 2022
працевлаштування у Польщі

Фундація Mamo Pracuj запустила спеціальну програму з працевлаштування. Вона присвячена українським жінкам, які через війну змушені були переїхати до Польщі на проживання. Про це повідомляє місцевий портал неурядових організацій:

«Програма фонду під назвою DamyRadę допоможе українським жінкам у пошуку роботи на польському ринку праці. Команда з майже 60 експертів, HR та кар’єрних радників в рамках безкоштовної волонтерської роботи надасть професійні консультації та поради. Допомога надається українською, польською, англійською та російською мовами. У рамках проєкту жінки з України можуть розраховувати на допомогу у вивченні польського ринку праці та у пошуку роботи, підтримку у створенні або вдосконаленні резюме польською чи англійською мовами. Підготовку до співбесіди, юридичні консультації щодо працевлаштування та професійної діяльності в Польщі, інформаційний та організаційний супровід. Кожна жінка зможе розраховувати на індивідуальні консультації».

Щоб долучитися до проєкту в ролі експертів та консультантів, потрібно заповнити анкету за посиланням: https://link.mamopracuj.pl/chce_pomoc

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що у Польщі врятували зір українці, яка майже осліпла через обстріл окупантів

Читайте також: «Ми плачемо разом з вами»: волонтерка на візку з Польщі допомагає українським біженцям

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