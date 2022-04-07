У Польщі жінкам-біженкам з України безкоштовно шукатимуть роботу: що треба знати

Фундація Mamo Pracuj запустила спеціальну програму з працевлаштування. Вона присвячена українським жінкам, які через війну змушені були переїхати до Польщі на проживання. Про це повідомляє місцевий портал неурядових організацій:

«Програма фонду під назвою DamyRadę допоможе українським жінкам у пошуку роботи на польському ринку праці. Команда з майже 60 експертів, HR та кар’єрних радників в рамках безкоштовної волонтерської роботи надасть професійні консультації та поради. Допомога надається українською, польською, англійською та російською мовами. У рамках проєкту жінки з України можуть розраховувати на допомогу у вивченні польського ринку праці та у пошуку роботи, підтримку у створенні або вдосконаленні резюме польською чи англійською мовами. Підготовку до співбесіди, юридичні консультації щодо працевлаштування та професійної діяльності в Польщі, інформаційний та організаційний супровід. Кожна жінка зможе розраховувати на індивідуальні консультації».

Щоб долучитися до проєкту в ролі експертів та консультантів, потрібно заповнити анкету за посиланням: https://link.mamopracuj.pl/chce_pomoc

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що у Польщі врятували зір українці, яка майже осліпла через обстріл окупантів

71

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter