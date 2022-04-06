«Невинна кров взвиває до неба»: Папа Римський підняв у Ватикані український прапор з Бучі

Про війну в Україні та звірячі вбивства цивільних, зокрема у Бучі, світові нагадав Папа Римський, який у Ватикані під час загальної аудієнції розгорнув синьо-жовтий прапор.

«Свіжі новини про війну в Україні, замість того, щоби приносити полегшення та надію, засвідчують, натомість, нові звірства, як от різанина в Бучі. Дедалі жахливіші акти жорстокості, скоєні також і проти цивільного населення, безборонних жінок і дітей. Це жертви, невинна кров яких взиває до неба та благає: „Нехай буде покладено край цій війні! Змусьте зброю замовкнути! Нехай більше не сіється смерть і руйнування!“ Помолімося разом за це», — цитують Папу Франциска «Новини Ватикану».

Папа Римский розповів, що український прапор йому привезли саме з Бучі: «Цей прапор прибув з війни, саме з цього багатостраждального міста Бучі. І тут є також кілька українських дітей, які тепер тут разом з нами. Привітаймо їх та молімося разом за них».

Раніше журналісти з'ясували, що під Києвом воєнні злочини вчиняли, зокрема, рашисти з 155-ї бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту росії, частина з яких воювала у Сирії.

Фото — скріншот

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