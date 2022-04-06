Жириновський нарешті помер: труп ховали два тижні?

У росії підтвердили смерть одіозного лідера партії ЛДПР Володимира Жириновського, якого росЗМІ вже намагалися «поховати» ще 25 березня. Тоді інформацію про те, що 75-річний Жириновський помер, поширив один із російських політиків, але пізніше видалив повідомлення із соцмереж.

І ось цю інформацію підтвердив спікер Держдуми Росії В'ячеслав Володін, який заявив, що відомий ненависник України помер «після тяжкої та тривалої хвороби». Російські масмедіа стверджують, що у п'ятницю, 8 квітня, Жириновського відспівуватиме особисто голова РПЦ патріарх Кирило. А поховають його на Троєкурівському цвинтарі, де поховані й родичі Жириновського.

Ходять чутки, що зі смертю Жириновського згодом «почине у бозі» й партія, керівником якої він був довгі роки.

«Є припущення, що помер Жириновський все ж таки тижні за два тому, коли з'явилися перші повідомлення. А у Кремлі два тижні просто чекали, який інформаційний привід знадобиться перебити і ось, мабуть, для відволікання від жахів у Бучі, задубілий труп Вольфича відправили в останню гастроль», — припускає Україна Online.

Одіозний політик, внесений до бази «Миротворця» за фінансування тероризму та найманства, передачу бойовикам озброєнь та військової техніки, розпалювання міжнаціональної ворожнечі, замах на суверенітет та територіальну цілісність України, опинився у лікарні у лютому цього року. І так із неї й не вийшов.

Фото з Вікіпедії

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