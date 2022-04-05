Болгарський журналіст, головний розслідувач міжнародної групи Bellingcat Христо Грозєв вважає, що після України президент РФ Володимир Путін, який намітив нову ціль у нашій країні, захоче атакувати одну з держав, яка входить до Північноатлантичного альянсу, зокрема за допомогою ядерної зброї. Таку думку Грозєв висловив в інтерв'ю засновнику інтернет-видання «Гордон» Дмитру Гордону.

При цьому він висловив сумнів, що наказ Путіна натиснути на ядерну кнопку буде виконано, адже наказ має пройти ланцюжком п'ять рівнів — через п'ятьох осіб.

«Якщо будь-який із цих рівнів вважає, що майбутнє Путіна не гарантоване, він не натисне, він не передасть далі інструкцію» , — пояснив розслідувач.

Можливо, тому вже зараз кремлівський фюрер не довіряє нікому зі свого найближчого оточення, окрім голови правління російської нафтогазової компанії «Роснефть» Ігоря Сечіна.

І що довше продовжуватиметься війна в Україні, тим менше в оточенні путіна буде людей, до яких він прислухається. А, значить, зросте можливість того, що він зробить необдуманий, згубний для себе і рф крок, у тому числі і натисне на ядерну кнопку.

Нагадаємо, раніше найближчий соратник путіна та його «заступник» на президентській посаді Дмитро Медведєв назвав чотири приводи для застосування росією смертоносного ядерного озброєння, серед яких туманний «акт агресії» проти росії або її союзників, який може «поставити під загрозу сам факт існування федерації».

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