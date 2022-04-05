РосЗМІ злили прізвища рашистських льотчиків, які бомбили українська міста

Зазвичай в рф приховують імена, прізвища та посади військових льотчиків. Проте днями особисті дані, а ще фото та відео двох рашистів потрапили у росЗМІ, які повідомили про вручення воякам звання героїв за те, що бомбили українські міста.

«От саме під таким соусом спершу відомчі ЗМІ російського мінагресії, а за ними усі інші „Геббельс-інформ“ розповіли про двох „героїв росії“ — тамтешніх військових льотчиків, майора Дудіна та старшого лейтенанта Перепьолкіна. Та ще й надали фото та відео», — пише журналіст Анатолій Мельник у фейсбуці.

Він з’ясував, що «свою майстерність вбивати й калічити безкарно з повітря майор Дудін відточував у Сирії, де провів аж п'ять відряджень». І, як зазначив журналіст, чергова явка з повинною від російських професійних пропагандистів: Вікіпедія чітко та ясно називає підрозділ, де служить новоспечений «герой», — 23-й винищувальний авіаполк із почесним найменуванням «Талліннський». Полк входить до складу 303-ї змішаної авіаційної дивізії 11-ї повітряної армії вкс та ппо східного військового округу рф. Місце дислокації — аеродром «Дзьомги» у Хабаровському краю. На озброєнні підрозділу перебувають сучасні російські винищувачі Су-35 С. Вартість одного такого літака, згідно з відкритими даними, становить близько двох мільярдів рублів.

Як з’ясував Анатолій Мельник, старший лейтенант Перепьолкін є начальником повітряно-вогневої й тактичної підготовки полку і фігурує у переліку російських військових злочинців на сайті «Миротворець». Він служить у тому ж авіаполку, що й Дудін. У відеоматеріалах про цих «героїв» рашистські журналісти засвітили й цілий ряд російських «Сухих», судячи з усього, саме 23-ого «Талліннського» авіаполку. У кадр навіть потрапив літак Перепьолкіна із бортовим номером «31».

«І ще одна характерна деталь, — пише журналіст. — Чи не щодня ЗМІ мордору розповідають чергові пропагандистські нісенітниці про „успехи в спецоперации на Украине“ із обов'язковим знищенням сотень наших літаків, вертольотів, безпілотників, складів озброєння і так далі. Але об'єктивний перебіг війни України за Незалежність показує вже дещо іншу статистику із фото та відео: збиті й пошкоджені українськими захисниками ворожі літаки та гелікоптери, загиблих й полонених повітряних піратів путлєра. А останні згадки про двох „асів“ з 23-го „талліннського“ авіаполку у рашистських ЗМІ датуються ще 20-ми числами березня. Більш свіжих немає».

Раніше повідомлялося, що 3 квітня Повітряні сили Збройних Сил України в Харківській області збили російський винищувач-бомбардувальник.

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