Поряд з санкціями та політичним тиском на росію необхідно збільшити постачання озброєнь Україні для ефективного захисту, а також для звільнення окупованих територій. Про це заявив депутат Бундестагу від «Зелених» Робін Вагнер, передають «Українські новини».

«Ми повинні значно посилити політичний та економічний тиск на Росію, як уже оголосили Анналена Бербок (голова МЗС Німеччини. — Авт.) та Роберт Хабек (міністр економіки та захисту клімату ФРН. — Авт.), анонсувавши додаткові санкції», — заявив політик

Але перш за все, за його словами, Україні потрібно більше зброї для захисту.

«Через злочини, скоєні на окупованих територіях, „захист“ також означає звільнення окупованих територій. Тому ми маємо постачати більше зброї та озброєнь, які необхідні», — підсумував Робін Вагнер.

Раніше бригадний генерал армії США Блейн Холт заявив, що замість створення безпольотної зони в класичному варіанті США повинні розглянути питання надання Україні сучасної зброї для протидії авіа та ракетним ударам, а також атакам з моря.

А міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив про домовленість щодо «конкретних кроків», які мають зменшити кількість російських ракет, що потрапляють в об'єкти в Україні, після переговорів з американською делегацією у Варшаві.

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