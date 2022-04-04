«Здавайтесь у полон, бо будете вбиті»: голова Вінницької ОВА звернувся до жителів Придністров’я

Начальник Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов 4 квітня вранці записав відеозвернення до людей, які живуть на прикордонних з Придністров'ям територіях, і до тих, хто може бути мобілізований та відправлений в Україну.

«Дуже багато людей мені дзвонять, пишуть повідомлення з наших південних районів Вінниччини, які на кордоні із невизнаним Придністров'ям, про мобілізацію там, — говорить Сергій Борзов. — Там серед місцевого населення поширюються чутки про силове примушення особового складу збройних сил так званої „ПМР“ до участі у війні проти України. Я відразу скажу: якщо маєте таких знайомих, передавайте, аби відразу здавались у полон. Хай йдуть на кордон, ми їх тут зустрінемо. Бо будуть вбиті. Шансів у них немає! Там знаходиться до 2000 російських військ, інших мають мобілізувати з місцевого населення, яке не хоче воювати. Уже шукайте контакти наших спецслужб, якщо не маєте бажання воювати проти Збройних Сил України. Загроза залишається, але вона не є суттєвою. Є припущення, що армія невизнаної „ПМР“ може бути використана у війні проти України як маневр відволікання від ситуації на сході. Слава ЗСУ!»

Раніше повідомлялося, що російські війська у Придністров'ї готуються до вторгнення в Україну.

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