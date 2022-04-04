«Наповніть музикою тишу зруйнованих міст»: Зеленський виступив на церемонії нагородження премією «Греммі»

Увечері 3 квітня у Лас-Вегасі відбулася церемонія вручення найпрестижнішої музичної премії у світі — «Ґреммі».

На відміну від Американської кіноакадемії, яка не наважилася надати на врученні «Оскара» слово президенту України Володимиру Зеленському, на «Ґреммі» він виступив із відеозверненням. Зеленський закликав учасників церемонії та мільйони глядачів підтримати нашу країну у війні з Росією «у будь-який спосіб».

«Що є найсильнішим контрастом до музики? Тиша зруйнованих міст та вбитих людей. Наповніть тишу вашою музикою! Зробіть це сьогодні, щоби розповісти нашу історію. Підтримайте нас як тільки можете. Будь-яким способом, тільки не мовчанням», — сказав Зеленський.

Він наголосив, що українські музиканти сьогодні змушені тримати в руках зброю замість інструментів. Носити камуфляж замість смокінгів та сценічного вбрання. Співати на вулицях та площах зруйнованих агресором міст. Після звернення президента Зеленського американський співак Джон Ледженд та українська поетеса Любов Якимчук виконали композицію, присвячену Україні.

Церемонія вручення «Ґреммі» цього року — 64-та. Спочатку церемонію було заплановано на 31 січня, але її перенесли майже на два місяці через поширення штаму «Омікрон». До списку лауреатів 3 квітня потрапили репер Каньє Вест (номінація «Найкраща реп-пісня»), співачка та автор пісень Олівія Родріго («Найкращий дебют»), джазовий музикант Джон Батіст («Найкращий альбом» та «Найкращий відеокліп»), Кріс Стейплтон («Краща пісня у стилі «кантрі»). Дует Silk Sonic отримав «Ґреммі» у престижних категоріях «Пісня року» та «Запис року» з композицією Leave The Door Open («Залиш двері відчиненими»).

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