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22 срібняки за вбивство: стало відомо, скільки платять путінським нелюдям за розстріляних українців

19:26 3 квітня 2022
22 срібняки за вбивство: стало відомо, скільки платять путінським нелюдям за розстріляних українців

Кіберфахівці проаналізували дані кількох військовослужбовців Росії, які брали участь у військових діях на території України, а нині вивозять награбоване, а також розмір їхнього грошового забезпечення за лютий 2022 року.

Шокуючі висновки, зроблені під час дослідження, публікує видання «Гордон».

Наприклад, загиблий рядовий третього зенітного ракетного взводу першого танкового полку другої гвардійської Таманської мотострілецької дивізії Бизов Дмитро Сергійович (народився 25 вересня 2002 року) отримав за лютий 2022 року 2229 російських рублів, що еквівалентно $ 22,46.

У той же час рядовий другого танкового взводу першого танкового полку другої гвардійської Таманської мотострілецької дивізії Савін Антон Євгенович (народився 13 січня 2002 року) також задовольнявся в лютому 2022-го 2229 російськими рублями (знову-таки, еквівалентно).

Жетон Антона Савіна

Такі ж дані наводяться щодо Корольова Дмитра Олександровича.

Але вже рядовий 136-й окремої гвардійської мотострілецької Умансько-Берлінської червонопрапорної бригади Бісембеєв Даурен Різабекович (народився 16 березня 2003 року) за лютий 2022-го отримав «цілих» 39 065,50 рублів, Таку надбавку, як виявилося, виплатили йому за «участь у контртерористичній операції та забезпеченні правопорядку (безпеки) на території Північно-Кавказького регіону».

Виплати рядового Бісембєєва

Іншими словами, нелюди путіна «набавляють» криваві гроші за кожне вбивство та терористичний акт, тим самим підштовхуючи військовослужбовців вчиняти протиправні акти задля отримання особистої «вигоди».

Дуже хотілося б сподіватися, що після перемоги України за заслугами матимуть як високі чини в армії окупантів, так і ті, хто встановлював подібні людоїдські «премії».

Нагадаємо, у звільнених від орків містах знаходять численні свідчення їхніх звірств проти мирних українців, а президент Зеленський різко звернувся до матерів військових злочинців.

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