Заради фейків «воскрешають» людей: пропагандисти рф звинуватили у катуванні російського полоненого жителя Вінниці, який помер 5 років тому

Російська пропаганда продовжує працювати, дотримуючись своєї давньої традиції — перекручувати інформацію та перекладати свої злочини на інших. Черговим «героєм» свіжого фейку рашистів став вінничанин, який помер ще п’ять років тому.

«Вбиває беззахисну людину, руки якої пов'язані за спиною. Вбивця холоднокровно б’є чоловіка, а на довершення кілька разів ударяє його кинджалом у шию, голову та обличчя, — йдеться у пропагандистських ЗМІ, в яких вже остаточно поїхав дах. — Замучений виявився російським військовополоненим Петром Васильовичем. Ще до того, як уродженець Вінниці, український боєць тероборони Руслан Миронюк, катував нашого співвітчизника, після чого добив ножем, над Петром знущалися солдати ЗСУ. Зміст профілю Руслана в соціальних мережах знаходиться у відкритому доступі. На одному фото він показує образливий жест середнім пальцем на тлі храму Василя Блаженного, а на іншому — нацистське вітання».

Втім, обдурити народ цього разу не вийде. Адже людина, на яку вказують орки, померла. Вінничанин Руслан Миронюк помер у квітні 2017 року.

Вінничанин Руслан Миронюк помер у квітні 2017 року

Причиною смерті стала механічна асфіксія закриття дихальних шляхів блювотними масами. Про це повідомили у пресслужбі СБУ у Вінницькій області.

Нагадаємо, раніше російські хакери запустили в телеефір фейкову заяву Зеленського про капітуляцію. А на окупованих територіях Харківщини знімали відео про те, як українці нібито радісно зустрічають «асвабадітелей».

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