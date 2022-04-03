Що мають знати іноземці, які хочуть воювати за Україну: пояснює юрист

Після початку повномасштабного російського вторгнення, Україна закликала іноземців приєднатися до нашої боротьби за мир і демократію в Європі та у всьому світі.

Можливість іноземцям проходити військову службу в нашій країні законодавчо врегулювали ще у 2016 році. З того часу багато з них брали активну участь у проведенні АТО/ООС на Донбасі. Наприкінці лютого президент Володимир Зеленський заявив про створення окремого Інтернаціонального легіону територіальної оборони України.

- Вступити до лав Інтернаціонального легіону може будь-який іноземець (крім громадян рф), який виявив відповідне бажання. Для цього необхідно звернутися до посольства України у своїй країні та подати особисті документи, що посвідчують особу (внутрішній паспорт, паспорт для виїзду за кордон, документи, що підтверджують військовий стаж та інші документи на вимогу аташе з питань оборони або консула), — каже адвокат практики судових спорів Юрій Мельник. — Пройти співбесіду. Далі, за сприяння аташе з оборони чи консула, треба подати заяву про вступ на військову службу за контрактом за власним бажанням до Збройних Сил України. Після цього отримати інструкцію щодо подорожі Україною, список необхідних документів та обладнання (форма, бронежилет, каска та інше військове спорядження). Оформлювати візу не потрібно, оскільки візові вимоги для майбутніх представників Інтернаціонального легіону скасовані указом Президента України. Після прибуття в Україну на міжнародний пункт збору, необхідно підписати контракт та вступити до лав Інтернаціонального легіону.

— Що отримають іноземці після участі у воєнних діях?

- Контракт для іноземців передбачає ті ж самі умови проходження служби, що і для ЗСУ, включно з грошовим/речовим забезпеченням та доплатами, введеними від початку запровадження воєнного стану. Це передбачає отримання житла, безкоштовну медичну допомогу в профільних медичних закладах, право на безкоштовну вищу освіту тощо.

Крім цього, такі іноземці зможуть отримати українське громадянство за спрощеною процедурою. Українці мужні, сильні та будуть захищати свою землю до останнього. Водночас всі розуміють, що росія напала не тільки на нашу країну, але й на демократичну основу, на якій стояв світовий порядок після Другої світової війни. А тому це початок війни проти всього світу. Тому президент Зеленський створив міжнародний легіон оборони України та закликав всіх охочих приєднатися до опору російським окупантам і боротися за глобальну безпеку.

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