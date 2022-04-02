«Ми плачемо разом з вами»: волонтерка на візку з Польщі допомагає українським біженцям

Силі духу та доброму серцю Маріоли Мазурек-Павелек з Вроцлава може позаздрити кожен, адже жінка, перебуваючи на візку, займається волонтерством і допомагає українцям, які тікають від війни, чи залишилися вдома у скрутних умовах. Та героїнею себе не вважає, адже переконана — це звання заслуговує український народ, який гідно дає відсіч окупанту і всьому світу демонструє свою незламність!

«Я з дитинства маю інвалідність Раніше ходила на милицях, тепер доводиться користуватися інвалідним візком. Але, попри вік, я все ще працюю, професійно займаюсь соціальною роботою. Маю власний Фонд інвалідів «Stabłowice», — розповідає «ФАКТАМ» Маріола. - У мене багато друзів з України, і я їм раніше сприяла, наприклад шукала роботу чи допомагала отримати постійне місце проживання в Польщі.

Коли почалось повномасштабне вторгнення рф, ми продовжили добрі справи. Зараз збираємо продукти харчування тим людям, які перебували в окупації й тільки тепер можуть отримати необхідне. Допомагаємо й у самій Польщі, адже тут чимало біженців. Ми вже роздали 8 тонн їжі за три тижні. Вже 10 чоловік та жінок працевлаштовано прибиральниками, доглядають за людьми похилого віку. Діяльність дуже різноманітна. Взяли на себе і медичне забезпечення, українським лікарням передали інкубатори, USG камери, ЕКГ монітори та дефібрилятори AED. Така робота для мене є способом життя, я реалізую себе в тому, що люблю. Нагородою для мене є повага та подяка, які люди посилають мені".

«У мене багато друзів з України, і я їм раніше сприяла, наприклад шукала роботу чи допомагала отримати постійне місце проживання в Польщі», - зізнається Маріола

Зараз команда Маріоли збирає продукти харчування людям, які перебували в окупації й тільки тепер можуть отримати необхідне

За словами волонтерки, український народ показав світові, наскільки він хоче бути вільним, незалежним та жити у мирі:

«Я Україною захоплююсь! Ваша сила, стійкість у тому, як ви захищаєте кожен сантиметр своєї землі. Незважаючи на такі великі, драматичні події, ви не здаєтесь, бо сподіваєтесь на перемогу. І ми в це віримо! Ваш президент зі своїм народом, він теж не здається, він підтримує бойовий дух людей та солдатів. Захоплюємося і плачемо разом з вами, але віримо у найкраще завтра».

Раніше «ФАКТИ» розповідали, що пропонують біженцям з України у різних країнах ЄС: житло, робота та соціальні гарантії.

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