29.76 / 30.71 33.20 / 34.41
Київ: +10
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

«Розфарширований» батальйон: у росії після повернення з України через величезні втрати «розігнали» військовий підрозділ

12:11 1 квітня 2022
Знищений в Україні рашистський танк

Окупанти путіна зазнають в Україні величезних втрат, тому нерідкі випадки, коли після повернення з війни командування орків змушене розформовувати цілі батальйони.

Про один із таких випадків розповів журналіст Роман Цимбалюк.

«За час ведення бойових дій в Україні втрати 1-го мотострілецького батальйону 36 окремої мотострілецької бригади (в/ч 06705, Борзя) 29 загальновійськової армії склали понад 60% особового складу. За рішенням командувача 29-ї армії генерал-майора Колесникова Андрія 1-й мотострілковий батальйон 36 бригади, що повернувся з України, буде повністю розформований», — повідомив журналіст.

Читачі Романа «перейнялися» важливістю теми, про що написали в коментарях, спритно скориставшись схожістю слів «розформований» та «розфарширований».

Нагадаємо, напередодні стало відомо про ганебний розгром трьох БТГ ворога під Харковом — там були захоплені штаби, вся штабна документація, карти, списки особового складу, машини управління та повні комплекси зв'язку, а начальник артилерії та начальник зв'язку 59 полку, а понад 60 військовослужбовців цих частин здалися в полон воїнам 92-ї бригади та добровольчих загонів.

Фото Генштабу ЗСУ

1685

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

загиблі у Маріуполі мама з дітьми

«Тато з донькою загинули від удару ракети по будинку, мати з сином — в розбомбленій лікарні»: рашисти знищили родину з Маріуполя

«Війна затягується»: стало відомо, де путін може завдати наступного удару

«Війна затягується»: стало відомо, де путін може завдати наступного удару

«Чоловік вас зацілує за таку вечерю!» Людмила Борщ поділилася рецептом «найсмачнішого бенкету» за пару десятків гривень

«Чоловік вас зацілує за таку вечерю!» Людмила Борщ поділилася рецептом «найсмачнішого бенкету» за пару десятків гривень

Палаючий танк

Рашисти продовжують відступ на півночі України, ЗСУ переслідують ворога, прориваючи його оборонні позиції

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.