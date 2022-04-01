«Розфарширований» батальйон: у росії після повернення з України через величезні втрати «розігнали» військовий підрозділ

Окупанти путіна зазнають в Україні величезних втрат, тому нерідкі випадки, коли після повернення з війни командування орків змушене розформовувати цілі батальйони.

Про один із таких випадків розповів журналіст Роман Цимбалюк.

«За час ведення бойових дій в Україні втрати 1-го мотострілецького батальйону 36 окремої мотострілецької бригади (в/ч 06705, Борзя) 29 загальновійськової армії склали понад 60% особового складу. За рішенням командувача 29-ї армії генерал-майора Колесникова Андрія 1-й мотострілковий батальйон 36 бригади, що повернувся з України, буде повністю розформований», — повідомив журналіст.

Читачі Романа «перейнялися» важливістю теми, про що написали в коментарях, спритно скориставшись схожістю слів «розформований» та «розфарширований».

Нагадаємо, напередодні стало відомо про ганебний розгром трьох БТГ ворога під Харковом — там були захоплені штаби, вся штабна документація, карти, списки особового складу, машини управління та повні комплекси зв'язку, а начальник артилерії та начальник зв'язку 59 полку, а понад 60 військовослужбовців цих частин здалися в полон воїнам 92-ї бригади та добровольчих загонів.

Фото Генштабу ЗСУ

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