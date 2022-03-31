«Побачити Мощун і померти»: в рф випадково розповіли про загибнль на Київщині тихоокеанських морських піхотинців

Днями українські військові розгромили підрозділ бійців елітного спецназу «Урал». І ось у росЗМІ з'явились відразу два яскраві свідоцтва участі чергових російських частин в агресії проти України. І першим це визнав ніхто інший, як путін! Так більшість рашистських медіа повідомили, що недофюрер «присвоил почетные звания гвардейских 155-й бригаде морской пехоты (Тихоокеанский флот) и 126-й бригаде береговой обороны (Черноморский флот). Как говорится в документах, «…за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов».

«Якщо у відкритих джерелах про чорноморську частину, зокрема її участь у агресії проти нашої країни, досить таки багато інформації, то про тихоокеанську доволі негусто. Тож варто детальніше розібрати, що таке 155-а бригада морської піхоти Тихоокеанського флоту. З відкритих джерел відомо, що вона неодноразово брала участь у різноманітних війнах та каральних операціях як радянського, так і путінського режимів у багатьох країнах світу та на території самої росії», — розповідає у «Фейсбуці» журналіст Анатолій Мельник, який спеціалізується на військовій тематиці.

Із відкритих джерел журналіст з’ясував, що зазначена бригада дислокується у Владивостоці та у селищі Слов'янка Приморського краю. Створена 1 грудня 2009 року шляхом переформування 55-ї дивізії морської піхоти Тихоокеанського флоту, історія якої розпочалася у 1968 році. Морські піхотинці 55-ї дивізії… сприяли збройним силам НДР Ємен, проводили спільні навчання зі збройними силами Ефіопії та В'єтнаму, відвідували Ірак, Іран, Індію… Після розпаду СРСР дивізія виконувала бойові завдання у Чечні. У ході військової операції Росії в Сирії 155-та бригада прикривала авіаційну групу росіян.

Проте, як зазначає Анатолій Мельник, у росЗМІ жодних відкритих свідчень про участь їхніх морпіхів-тихоокеанців у інтервенції до України до останнього майже не було. Але у кожного правила є винятки. Російський інформаційний портал «АСТВ/ру» з острова Сахалін та ще пару інших з посиланням на місцевого губернатора опублікували у відкритому доступі «скорботно-героїчний» некролог своєму земляку Гілєву, який, мовою оригіналу, «…проходил военную службу механиком-водителем по контракту в войсковой части 30926 во Владивостоке».

Ну, а оприлюднення обставин загибелі морпіха, що, до речі, досі є великою рідкістю у рашистських ЗМІ, взагалі пісня. Дослівно: «Александр героически сражался в бою с националистами за освобождение населенного пункта Мощун Киевской области. Его БМП-3 была выведена из строя, но несмотря на безвыходную ситуацию, Александр принял решение сохранить боевую технику и организовать круговую оборону».

Звісно, російські читачі цього тексту не вдаються в питання, від кого і чому їхній земляк «освобождал» село Мощун на Київщині за тисячі кілометрів від рідного Тихого океану? Відстань від Владивостоку до Києва складає за найскромнішими підрахунками понад десять тисяч кілометрів. До цього варто додати й відстань від острова Сахалін до цього портового російського міста.

Зрозуміло, що українські воїни-захисники, які без втоми та зупинки «мінусують» гостей «з-за порєбріка», з радістю розповіли тихоокеанському морпіху та решті подібних, від кого їх насправді треба звільняти.

Як повідомив у «Фейсбуці» відомий український журналіст Роман Цимбалюк 13 березня, «подразделения 155 отдельной бригады морской пехоты (в/ч 30926, Владивосток) практически полностью уничтожены ВС Украины. Как сообщается, в результате принятия необдуманных решений командования бригады потери составили около 600 военнослужащих убитыми и столько же раненых».

А 19 березня бійці 72 окремої механізованої бригади ім. Чорних Запорожців Збройних Сил України влаштували у тому ж Мощуні чергове «звільнення» окупантам. Цитуємо дослівно пресслужбу бригади: «Побачити Мощун і померти! Це все, що лишилось від окупантів, які намагались вдертись у Київ». Наші «гвардійці"-захисники навели фотодоказ — трофейні військові квитки із якорем на обкладинці, клаптики форми та погонів, що цілком ймовірно можуть належати саме тихоокеанським морпіхам…

Зараз в інформаційному полі держави-агресора, принаймні у відкритих джерелах, стосовно новоспечених тихоокеанських «гвардійців» панує дивний штиль…

Нагадаємо, під Гостомелем зазнала втрат елітна дивізія Росгвардії — та, що розганяє протести у Москві.

Фото: wikiwand.com

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